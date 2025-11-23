Emma e Maria De Filippi sorprendono il pubblico: il duetto inatteso a Tu Si Que Vales

A Tu Si Que Vales è andato in scena un momento inaspettato che ha conquistato il pubblico e i social. Sabato 22 novembre Emma è stata ospite d’onore nell’ultima puntata del programma di Canale 5, dove ha regalato una performance intensa sulle note di “Amami”, uno dei suoi brani più amati.

La sorpresa è arrivata quando sul palco è comparsa Maria De Filippi, microfono alla mano e pronta a improvvisare una simpatica “coreografia”. Una scena che ha lasciato senza parole i presenti in studio e che ha rapidamente fatto il giro dei social grazie ai video diventati virali.

Il legame tra Emma e la conduttrice è noto da anni: risale al 2010, quando la cantante partecipò — e vinse — ad Amici. Un rapporto che non si è mai affievolito e che Emma ha spesso definito speciale, chiamando Maria “la mia mamma televisiva”.

La conduttrice, solitamente più riservata, ha stupito tutti scendendo in pista e affiancando l’artista in un momento divertente e spontaneo. “Non avevo mai visto Maria De Filippi in queste vesti”, ha commentato un utente sui social, riflettendo l’entusiasmo generale per una gag che ha conquistato la rete.