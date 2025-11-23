Emma e Maria De Filippi sorprendono il pubblico: il duetto inatteso a Tu Si Que Vales
A Tu Si Que Vales è andato in scena un momento inaspettato che ha conquistato il pubblico e i social. Sabato 22 novembre Emma è stata ospite d’onore nell’ultima puntata del programma di Canale 5, dove ha regalato una performance intensa sulle note di “Amami”, uno dei suoi brani più amati.
La sorpresa è arrivata quando sul palco è comparsa Maria De Filippi, microfono alla mano e pronta a improvvisare una simpatica “coreografia”. Una scena che ha lasciato senza parole i presenti in studio e che ha rapidamente fatto il giro dei social grazie ai video diventati virali.
Il legame tra Emma e la conduttrice è noto da anni: risale al 2010, quando la cantante partecipò — e vinse — ad Amici. Un rapporto che non si è mai affievolito e che Emma ha spesso definito speciale, chiamando Maria “la mia mamma televisiva”.
La conduttrice, solitamente più riservata, ha stupito tutti scendendo in pista e affiancando l’artista in un momento divertente e spontaneo. “Non avevo mai visto Maria De Filippi in queste vesti”, ha commentato un utente sui social, riflettendo l’entusiasmo generale per una gag che ha conquistato la rete.
MA MARIA ASPETTAVA DI IMITARE EMMA DA TUTTA LA VITA ??#TuSiQueVales pic.twitter.com/IJQwU7livh— giuseppe (@sospesoefragile) November 22, 2025