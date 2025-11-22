Tu Si Que Vales: le anticipazioni della puntata del 22 novembre

Stasera, sabato 22 novembre, torna in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Tu Si Que Vales, il programma che mette in scena performance sorprendenti e artisti provenienti da ogni parte del mondo.

Il palco si prepara ad accogliere maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori e sportivi, oltre a giocolieri e talenti pronti a esibirsi per ottenere il sì della giuria. Anche questa settimana la commissione è formata da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

Leggi anche Tu si que vales torna stasera su Canale 5: ospiti, giuria e anticipazioni del 25 ottobre

I giudici, come ormai tradizione, indosseranno i panni di grandi artisti della musica affiancati da Luca Argentero, Emma, Francesco Arca, Nathalie Guetta e Tina Cipollari, protagonisti di momenti inediti e divertenti.

A guidare lo show ci sarà l’affiatato trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, pronta a dare il via a una serata ricca di esibizioni e colpi di scena.