Anticipazioni Ballando con le stelle: nella puntata del 22 novembre arriva la finta Milly come ballerina per una notte

Torna su Rai 1 la nona puntata di Ballando con le stelle, il dance show guidato da Milly Carlucci in onda stasera, sabato 22 novembre, alle 21.25. La gara entra nella fase decisiva, tra tensioni crescenti, recuperi difficili e performance sempre più impegnative.

Francesca Fialdini resta fuori a causa dell’infortunio a piede e costole. Andrea Delogu, rientrata dopo la tragica scomparsa del fratello, ha conquistato la scorsa puntata. Martina Colombari prosegue la sua ascesa, Barbara D’Urso continua a ottenere voti alti, mentre Fabio Fognini si conferma tra i favoriti nelle zone alte della classifica definita dalla giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, protagonista di frequenti confronti accesi con i concorrenti.

L’appuntamento di questa sera vedrà un momento inedito: l’incontro tra la “vera” Milly Carlucci e la sua imitatrice. L’attrice e comica Giulia Vecchio, perfetta nel riprodurre modi, voce e stile della conduttrice, darà vita a sketch e imprevisti comici che coinvolgeranno pubblico e giuria.

Dopo lo spazio dedicato alla comicità, la finta Milly scenderà in pista come Ballerina per una notte, affiancata da un maestro del programma. La sua esibizione, valutata dalla giuria, contribuirà all’assegnazione del tradizionale tesoretto a uno dei concorrenti ancora in gara.

La corsa verso la finale si fa sempre più serrata. Nella puntata del 15 novembre hanno trionfato Andrea Delogu e Nikita Perotti, che hanno ottenuto 30 punti extra grazie allo spareggio al rialzo. Secondo posto per Martina Colombari e Luca Favilla (+20 punti), terzo per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca (+10 punti). Fermi ai box per ritiro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

A fine puntata una coppia potrebbe essere eliminata, ma resta la possibilità di rientrare in gara nelle settimane successive. A influenzare le votazioni interviene anche l’anti-giuria formata da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, i “Tribuni del popolo”, che possono contestare e ribaltare alcune decisioni premiando i concorrenti più penalizzati.

Il giudizio finale su eliminazioni e salvataggi resta nelle mani del pubblico, che può votare tramite i profili social ufficiali di Ballando con le stelle. A completare la serata, la distribuzione del tesoretto di Alberto Matano, capace di modificare gli equilibri della classifica.