Napoli-Atalanta Serie A sabato 22 novembre: orario, probabili formazioni e come seguirla in diretta tv

Il Napoli torna in campo al Maradona per il big match della 12esima giornata di Serie A, affrontando un’Atalanta reduce da una settimana movimentata. Gli azzurri cercano riscatto dopo il ko per 2-0 sul campo del Bologna, mentre la Dea arriva dal 3-1 incassato contro il Sassuolo, risultato che ha portato al cambio in panchina con l’arrivo di Raffaele Palladino al posto di Ivan Juric.

In classifica il Napoli occupa il quarto posto con 22 punti, gli stessi del Milan e a -2 dalla coppia di vetta formata da Roma e Inter. Atalanta più attardata, al tredicesimo posto a quota 13 punti.

La sfida è in programma oggi, sabato 22 novembre, alle ore 20.45.

Probabili formazioni

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Lobotka; Politano, Elmas, McTominay, Neres; Hojlund. All. Conte

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

Dove vedere Napoli-Atalanta in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, e su SkySport. Disponibile anche in streaming su SkyGo, NOW e sulla piattaforma web di Dazn.