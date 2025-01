Atalanta-Napoli Serie A: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in diretta tv

Il Gewiss Stadium di Bergamo ospita oggi, sabato 18 gennaio 2025, alle 20:45, il confronto tra Atalanta e Napoli, valido per la ventunesima giornata di Serie A. La partita rappresenta un importante scontro diretto per la corsa al titolo, con il Napoli attualmente in testa alla classifica con 47 punti e l'Atalanta al terzo posto con 43 punti.

L'Atalanta affronta l'incontro con alcune assenze in difesa: oltre allo squalificato Kolasinac, il tecnico Gian Piero Gasperini non potrà contare sugli infortunati Kossounou e Scalvini. In attacco, l'allenatore schiererà Retegui.

Il Napoli, allenato da Antonio Conte, scenderà in campo con Neres e Politano a supporto di Lukaku in attacco, dopo la partenza di Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Gli abbonati a entrambe le piattaforme potranno seguire l'incontro anche tramite l'app dedicata sul decoder Sky Q.

