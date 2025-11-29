Juventus-Cagliari: orario, probabili formazioni e diretta tv del match di Serie A
La Juventus di Luciano Spalletti torna allo Stadium per affrontare il Cagliari nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A, in programma oggi, sabato 29 novembre, alle 18. Una sfida importante per entrambe le squadre, trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn.
I bianconeri arrivano dal successo infrasettimanale in Champions League, la prima nel girone, conquistata in Norvegia contro il Bodo. In campionato, però, la Juve ha raccolto due pareggi consecutivi e vuole tornare ai tre punti per restare agganciata alla zona alta della classifica.
Momento simile per il Cagliari, anch’esso reduce da due pareggi nelle ultime uscite. La squadra sarda, ferma a 11 punti, cerca un risultato positivo per allontanarsi dalla zona calda della classifica.
Probabili formazioni
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.
Dove vedere Juventus-Cagliari
La partita, con calcio d’inizio alle 18, sarà disponibile in esclusiva su Dazn per gli abbonati, tramite app oppure sul canale DAZN1 disponibile su decoder Sky.