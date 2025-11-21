X Factor 2025: eliminazione, brani inediti e ospiti del quinto live

È andato in onda ieri il quinto live di X Factor 2025, una serata decisiva che ha accompagnato i concorrenti verso la semifinale e segnato l’arrivo dei tanto attesi inediti, il primo vero banco di prova della stagione. Sette brani originali hanno segnato il debutto discografico degli artisti rimasti in gara, tra performance emozionanti e confronti serrati al Tavolo dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

La puntata si è chiusa con un colpo di scena: un ballottaggio inatteso tra Viscardi e Delia, concluso con l’eliminazione del concorrente della squadra di Paola, accolto da un’ondata di reazioni rumorose da parte del pubblico presente in Arena.

Nel cuore della serata la manche più attesa: la presentazione degli inediti, ora disponibili su tutte le piattaforme digitali. PierC (team Gabbani) ha proposto Neve sporca; Viscardi (team Paola) ha presentato Scinneme ’a cuollo; Tomasi (team Jake) ha portato per la prima volta Tatuaggi; eroCaddeo (team Achille Lauro) ha svelato la sua punto; rob (team Paola) ha presentato Cento ragazze; tellynonpiangere (team Gabbani) ha eseguito barche di carta; Delia (team Jake) ha chiuso la manche con Sicilia Bedda.

A seguire, la seconda manche di cover ha attraversato registri emotivi e sonori molto diversi. Tomasi ha aperto con The Loneliest dei Måneskin, mentre tellynonpiangere ha portato l’Arena in un’atmosfera più raccolta con Nei treni la notte di Frah Quintale. Delia ha firmato uno dei momenti più teatrali con un audace mash-up tra La Llorona e Barrio. Poi è stata la volta di eroCaddeo con Ancora di Eduardo De Crescenzo, seguito da PierC al p