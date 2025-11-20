X Factor 2025, notte degli inediti: gli artisti debuttano con i loro brani nel quinto Live Show

A X Factor 2025 arriva uno dei momenti più attesi: nella puntata di giovedì 20 novembre i concorrenti presentano per la prima volta i loro inediti, passo decisivo verso l’ingresso nel mercato discografico. Sul palco, gli artisti saranno accompagnati dai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, guidati come sempre dalla conduzione di Giorgia.

Il quinto Live Show si apre con un momento dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un omaggio pensato per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del 25 novembre e sul tema della violenza di genere.

La serata entra poi nel vivo con la manche degli inediti, vero fulcro del programma. Per il team di Achille Lauro, eroCaddeo propone “Punto”, brano scritto con Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv, che segna l’inizio del suo percorso con una forte impronta autorale.

Per la squadra di Francesco Gabbani, tellynonpiangere porta sul palco “Barche di carta”, nato dalla collaborazione con Giorgio Campagnoli e Teseghella e prodotto da Gianmarco Manilardi, mentre PierC presenta “Neve Sporca”, ballad intensa firmata da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, con produzione Wolvs.

Nel team di Jake La Furia debutta Delia con “Sicilia Bedda”, scritto con Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, un brano che racconta le sue radici con grande forza visiva. Tomasi propone invece “Tatuaggi”, scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi, un pezzo intimo e diretto.

Per Paola Iezzi, Viscardi presenta “Scinneme ’a cuollo”, scritto insieme ad Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd, che mescola radici, attitudine black e forte dimensione performativa. rob debutta con “Cento ragazze”, scritto con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con produzione blame e Chakra che ne amplifica l’energia pop punk.

Il meno votato della prima manche approda direttamente al ballottaggio. A raggiungerlo sarà il concorrente meno votato della seconda manche, dedicata alle cover. Tellynonpiangere si confronterebbe con “Nei treni la notte” di Frah Quintale, PierC con “Life On Mars?” di David Bowie, Tomasi con “The Loneliest” dei Måneskin, Delia con un mash-up ispirato a “La Llorona” di Chavela Vargas, Viscardi con “Ain’t Nobody” di Rufus & Chaka Khan, rob con “Un’emozione da poco” di Anna Oxa ed eroCaddeo con “Ancora” di Eduardo De Crescenzo.

Al termine della seconda manche, il ballottaggio determinerà un nuovo eliminato e definirà i semifinalisti ufficiali dell’edizione.

Ospite speciale della serata è Levante, cantautrice e artista poliedrica che sta anticipando il suo nuovo progetto discografico. Dopo l’annuncio del “Dell’amore - Club tour 2026”, il 21 novembre esce il singolo “Dell’amore il fallimento”, nuovo tassello del lavoro previsto per il 2026.

L’appuntamento con X Factor è alle 21.25 su Sky Uno e in streaming su NOW. La puntata sarà poi disponibile on demand e su Sky Go, mentre martedì sarà proposta in chiaro su TV8 in prima serata.