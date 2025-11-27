X Factor 2025: semifinale del 27 novembre con doppia eliminazione e ospiti d'eccezione

La semifinale di X Factor 2025 arriva stasera, giovedì 27 novembre, su Sky e in streaming su NOW con una puntata decisiva per i sei concorrenti rimasti in gara. Un ultimo passaggio carico di tensione prima della finalissima del 4 dicembre in Piazza del Plebiscito, l’evento co-organizzato con il Comune di Napoli che incoronerà il vincitore di questa edizione.

Per la conduttrice Giorgia e per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sarà una serata intensa: in programma due manche di cover che determineranno una doppia eliminazione e definiranno così il quartetto dei finalisti.

Nel sesto e penultimo Live Show tornerà l’attesissima manche orchestrale, con i concorrenti accompagnati da una grande orchestra dal vivo per dare nuova profondità ai brani selezionati. Al termine di questa prima parte ci sarà un verdetto positivo grazie al meccanismo Škoda Green Light, che attribuisce 3 voti extra al televoto: il più votato conquisterà subito l’accesso alla finale.

Setlist della manche con orchestra:

• Squadra Achille Lauro: “Viva La Vida” dei Coldplay per eroCaddeo. • Squadra Francesco Gabbani: “A Te” di Jovanotti per tellynonpiangere; “All I Ask” di Adele per PierC. • Squadra Jake La Furia: “Anna e Marco” di Lucio Dalla per TOMASI; “I pirati a Palermu” di Otello Profazio (versione Rosa Balistreri) per DELIA. • Squadra Paola Iezzi: “Decode” dei Paramore per rob.

Nella seconda manche “classica” arriverà la fase più dura della serata: una doppia eliminazione. Il concorrente meno votato dell’intera puntata lascerà immediatamente il programma, mentre penultimo e terzultimo andranno al ballottaggio di fronte ai giudici.

Possibili esibizioni della seconda manche:

• Squadra Achille Lauro: “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco per eroCaddeo. • Squadra Francesco Gabbani: “Niente Panico” di Ghali per tellynonpiangere; “Bohemian Rhapsody” dei Queen per PierC. • Squadra Jake La Furia: “Story of My Life” dei One Direction per TOMASI; “Sei bellissima” di Loredana Bertè per DELIA. • Squadra Paola Iezzi: “Happier Than Ever” di Billie Eilish per rob.

La diretta della semifinale andrà in onda alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con possibilità di recupero on demand e su Sky Go. Il martedì successivo, l’appuntamento sarà disponibile anche in chiaro su TV8. Sul palco dell’X Factor Arena arriverà come ospite Irama, tra gli artisti più ascoltati della scena italiana contemporanea, forte di 53 dischi di platino e oltre 3 miliardi di streaming. Il cantante ha da poco pubblicato il nuovo album “Antologia della vita e della morte”, subito entrato al primo posto in classifica, e il prossimo 11 giugno 2026 terrà il suo primo concerto allo Stadio San Siro.