Il DLC di SUPER ROBOT WARS Y, Contract from the Darkness, è disponibile

SUPER ROBOT WARS Y lancia oggi Contract from the Darkness, il suo primo DLC, che introduce nuove missioni e unità giocabili. È anche disponibile un nuovo aggiornamento.

Il DLC aggiunge 16 nuove Area Mission, 13 Onboard Mission e 2 nuovi Assist Crew. Cinque nuove unità da tre differenti serie si uniscono anche alla battaglia: GALAXY CYCLONE BRAIGER, THE BIG O e FUUTO PI: The Portrait of Kamen Rider Skull.

Come parte dell’aggiornamento gratuito, i giocatori possono avere accesso alla prima missione del DLC, “A Smile on the Street Corner”, dopo aver completato il Capitolo 2, “A Mission for Brave Heroes”, per poter dare così uno sguardo al nuovo contenuto.

Inoltre, è stata aggiunta una missione speciale, Battle Rush, in cui i giocatori scelgono i loro cinque migliori personaggi per fronteggiare una serie di battaglie a ondate. Dopo ogni ondata, è possibile reclutare nuove unità, livellandole, e avanzare attraverso le 10 ondate totali.

In più, le unità possono adesso imparare nuove EX-Level Pilot Skill.

Per il trailer:

https://youtu.be/CY5-CpRnpSk

SUPER ROBOT WARS Y è disponibile per PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.