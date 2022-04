Steam: disponibile l'Expansion Pack di SUPER ROBOT WARS 30

Disponibile da oggi per l’acquisto, il nuovo Expansion Pack (Set 1) assicura le parti Spirit of Steel, Prana Converter e Aos Arc e i programmi di abilità Attacker e ExC Bonus, per mecha ancora più potenti e battaglie più intense.

Inoltre l’Expansion Pack (Set 2) e un aggiornamento gratuito saranno rilasciati il 20 aprile e includeranno:

Expansion Pack (Set 2)

La difficoltà Super Expert Mode Plus, un livello estremamente difficile che cambia le regole del gioco

Chain Area Mission: Brother and Sister, che dà uno sguardo al passato di Edge & Az grazie a tre missioni area

20 missioni Area e 25 missioni On-board

10 nuove unità giocabili

3 nuovi attacchi

Aggiornamento gratuito

- Grungust e Van Ein si uniscono alla battaglia!

- Un Capitolo Extra incluso con 6 nuove missioni!

Missioni Riservate sbloccate gratuitamente!

