The Voice Senior 2025: anticipazioni della prima puntata del 14 novembre

Stasera, venerdì 14 novembre, torna in prima serata la nuova edizione di The Voice Senior, il talent show dedicato alle grandi voci over 60, guidato ancora una volta da Antonella Clerici. Il programma accompagnerà il pubblico per sei appuntamenti ricchi di musica e storie coinvolgenti.

La sesta stagione si presenta con importanti novità nella giuria: ai confermati Loredana Bertè, Arisa e Clementino si aggiungono due amatissimi protagonisti della musica italiana, Nek e Rocco Hunt. Quest’ultimo condividerà la poltrona proprio con Clementino, dando vita a una squadra inedita e molto attesa.

Il format resta fedele alla formula che negli anni ha conquistato milioni di telespettatori. Si parte con le attesissime Blind Auditions, le audizioni al buio in cui i coach ascoltano i concorrenti senza vederli. Solo la voce potrà convincerli a premere il pulsante e voltarsi, assicurandosi il talento nella propria squadra. In caso di più coach interessati, sarà il concorrente a scegliere con chi gareggiare.

Anche quest’anno tornano due elementi strategici: il Blocco, che impedisce a un coach rivale di selezionare un concorrente, e la Seconda Chance, che offre agli artisti non scelti la possibilità di esibirsi nuovamente in una puntata successiva.

Al termine delle quattro puntate dedicate alle Blind, ogni coach dovrà selezionare i 6 concorrenti che porterà al Knock Out, la semifinale in cui i talenti si sfideranno con brani assegnati dai propri mentori. Solo tre artisti per team accederanno alla Finale, dove sarà il pubblico da casa, tramite televoto, a scegliere il vincitore della sesta edizione.

Nel corso delle puntate non mancheranno le esibizioni delle guest star e i tradizionali duetti tra coach e concorrenti, arricchiti quest’anno dalla presenza di Nek e Rocco Hunt. Il palco di The Voice Senior è pronto a offrire nuove storie, nuove emozioni e nuove interpretazioni che celebrano la musica e il talento senza età.