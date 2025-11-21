Coppa Davis, Italia-Belgio: semifinale di oggi alle 16 e come seguirla in diretta
L’Italia torna in campo oggi, venerdì 21 novembre, per la semifinale di Coppa Davis, un appuntamento che arriva dopo l’ottima prova nei quarti contro l’Austria, chiusi sul 2-0 grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per gli azzurri si tratta della quarta semifinale consecutiva, un traguardo che conferma la solidità del gruppo guidato dal capitano.
La sfida Italia-Belgio è in programma oggi alle ore 16:00, con in palio l’accesso alla finale dell’edizione in corso. Una partita molto attesa, che potrebbe regalare un altro passo importante nel percorso della Nazionale.
Il match sarà trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis e Rai 1. Disponibile anche lo streaming sul sito di SuperTennis, sulla piattaforma SuperTenniX e su RaiPlay, per seguire l’incontro da qualsiasi dispositivo.