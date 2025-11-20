Prepara la tua Wishlist Tineco in vista del Black Friday

Il Black Friday è sempre un’ottima occasione per aggiornare la propria casa e i propri elettrodomestici e per chi è alla ricerca di una routine quotidiana più semplice, smart e confortevole, la wishlist di Tineco è un buon punto di partenza. Dalle lavapavimenti intelligenti agli aspirapolvere senza fili, fino ai pulitori per tappeti, ecco i must-have Tineco da tenere d’occhio in vista degli sconti del Black Friday che cominceranno il 28 novembre.

Floor Washer per una pulizia profonda e senza compromessi

Per chi desidera pavimenti sempre splendenti, Tineco offre una gamma di lavapavimenti che unisce design, praticità e performance. Modelli come il FLOOR ONE S9 Artist e il FLOOR ONE S7 Stretch Ultra sono pensati per chi cerca non solo risultati eccellenti, ma anche attenzione all’estetica e alla sostenibilità. Grazie a tecnologie come HyperStretch e SmoothDrive, il FLOOR ONE S9 Artist garantisce movimenti fluidi e a 360° per una pulizia impeccabile anche nei punti più difficili da raggiungere. Mentre, il FLOOR ONE S7 Stretch Ultra elimina i grovigli di capelli, i batteri e i cattivi odori grazie al suo design DualBlock Anti-Tangle e al sistema FlashDry, che mantiene la spazzola pulita, asciutta e soffice dopo ogni utilizzo.

Vacuum: potenza e intelligenza per ogni esigenza

Gli aspirapolvere Tineco sono progettati per adattarsi a qualsiasi ambiente, dai piccoli appartamenti agli spazi più ampi. Il modello PURE ONE S70, ad esempio, offre una batteria a lunga durata (fino a 95 minuti), un sistema di filtrazione a 6 stadi e una spazzola 3DSense Pro potenziata che si adatta facilmente a tutte le superfici. Inoltre, i suoi sensori intelligenti integrati regolano automaticamente la potenza di aspirazione in base al livello di sporco, garantendo una pulizia personalizzata e meno faticosa.

Carpet Cleaner per tessuti sempre freschi e pronti all’uso

Per la cura di tappeti e moquette, Tineco propone soluzioni come CARPET ONE Cruiser, che combina una potenza di aspirazione fino a 130 W, un’asciugatura rapida a 75°C e funzioni smart. Tra queste troviamo i sensori iLoop che, adattando automaticamente le impostazioni in base al livello di sporco, assicurano una pulizia profonda e un’asciugatura veloce in pochi minuti.

Stay tuned: il Black Friday Tineco sta per cominciare

Queste sono solo alcune delle soluzioni che Tineco mette a disposizione per semplificare e migliorare la vita di tutti i giorni. La campagna ufficiale Black Friday prenderà il via il 28 novembre: restate sintonizzati per scoprire tutte le novità e le offerte esclusive che renderanno la vostra casa ancora più smart.

