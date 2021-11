PlayStation 5: nuove scorte in vista di Black Friday e Natale

In vista di Black Friday e del Natale Sony Interactive Entertainment sta per spedire un grosso carico di PlayStation 5 in tuttta Europa. Le PS5 saranno distribuite da metà novembre fino a fine anno.



Sony ha noleggiato tre Boing 747 riempiendoli di PS5 che riforniranno i principali Store europei.



Secondo alcune indiscrezioni ci saranno altre mega spedizioni entro la fine dell'anno. Quindi questa dovrebbe essere solo la prima che partirà nelle prossime settimane.

Fonte: Videogameschronicle

