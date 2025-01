Sorteggio Playoff Champions League: Data, Orario e Dove Seguirlo

Domani, venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 12:00, si terrà a Nyon, Svizzera, il sorteggio dei playoff della UEFA Champions League. L'evento sarà trasmesso in diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), Sky Sport 24 e in streaming su Amazon Prime Video e sul sito ufficiale della UEFA.

Le prime otto squadre della classifica generale accedono direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto parteciperanno ai playoff per determinare le restanti otto partecipanti agli ottavi. Gli accoppiamenti prevedono che una squadra tra la 9ª e la 10ª posizione affronti una tra la 23ª e la 24ª, una tra l'11ª e la 12ª sfiderà una tra la 21ª e la 22ª, e così via. Le squadre con una posizione migliore in classifica avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno in casa.

Possibili Avversarie delle Squadre Italiane

Atalanta : Classificata al 9° posto, affronterà una tra Sporting Lisbona (23°) o Club Bruges (24°).

Milan : Al 13° posto, potrebbe incontrare la Juventus (20°) o il Feyenoord.

Juventus : Posizionata al 20°, sfiderà il Milan o il PSV Eindhoven.

Inter: Già qualificata agli ottavi, attende di conoscere la sua avversaria, che sarà una tra Milan, PSV Eindhoven, Feyenoord o Juventus.

Calendario dei Playoff

Le gare d'andata dei playoff si disputeranno l'11 e il 12 febbraio, mentre quelle di ritorno il 18 e 19 febbraio 2025. Successivamente, il 21 febbraio, le prime otto classificate scopriranno le loro avversarie per gli ottavi di finale, con criteri di accoppiamento simili a quelli dei playoff.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare il sito ufficiale della UEFA.

Champions League: ecco le possibili avversarie delle italiane al prossimo turno - La fase campionato della nuova Champions League si è conclusa, delineando il percorso delle squadre italiane nella competizione europea. L'Inter di Simone Inzaghi ha conquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale, grazie al quarto posto ottenuto con una vittoria per 3-0 contro il Monaco.

Champions League, montepremi record: quanto guadagnano le squadre italiane - Le squadre italiane sono pronte a scendere in campo per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, con Inter e Milan che lottano per entrare tra le prime otto, mentre Atalanta e Juventus sperano ancora di qualificarsi. Bologna, già eliminato, non ha più speranze di avanzare.

PlayStation crea un campo da gioco ibrido tra NBA e Champions League a Parigi - PlayStation crea un campo da gioco ibrido tra NBA e Champions League a Parigi, ispirato al controller DualSense Sony Interactive Entertainment (SIE), società madre di PlayStation® e partner ufficiale di NBA e UEFA Champions League, ha riunito entrambe le organizzazioni sportive, lo scorso 25 gennaio, per un evento indimenticabile, che ha combinato calcio e basket.