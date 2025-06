Chi può batterci? Il game show con Marco Liorni torna stasera su Rai1 con vip e sfide mozzafiato

Chi può batterci? Il game show con Marco Liorni torna stasera su Rai1, portando vip e sfide mozzafiato direttamente dagli studi di Roma. Con tre puntate inedite, il programma si rinnova, mescolando spettacolo, quiz e suspense. La protagonista assoluta sarà una squadra di sei personaggi famosi, guidata dallo stesso Liorni, pronta a tenere alta la tensione. Chi può batterci? Riusciranno i nostri eroi a prevalere?

Ritorna da sabato 7 giugno in prima serata su Rai1 il game show “Chi può batterci?”, condotto da Marco Liorni dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Il programma si presenta in una nuova veste con tre puntate inedite, pronte a coinvolgere il pubblico tra spettacolo, quiz e momenti di tensione.

Protagonista assoluta sarà una squadra di sei personaggi famosi, guidata dallo stesso Liorni, che ogni settimana sfiderà un gruppo formato da 101 concorrenti del pubblico. Per il debutto, al fianco del conduttore ci saranno Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini, Gloria Guida e Francesca Manzini.

Il format si distingue per un ritmo incalzante e un’impostazione originale: Marco Liorni, infatti, ricoprirà il doppio ruolo di presentatore e giocatore. La trasmissione è suddivisa in più manche, ognuna delle quali si basa su temi di cultura generale, intuizione, prontezza e logica. Le sfide saranno all’insegna del divertimento, in un’atmosfera leggera e partecipativa, capace di coinvolgere anche il pubblico da casa.

Grande attesa per la sfida finale della serata: il miglior concorrente tra i 101 potrà confrontarsi individualmente con tutti i sei vip del team. Solo superando ogni duello potrà vincere il jackpot messo in palio. Una prova ad alto tasso di adrenalina, con esiti sempre imprevedibili.

A supervisionare la gara sarà Franky, una voce fuori campo che fungerà da arbitro imparziale: guiderà il gioco, lancerà domande e svelerà risposte, mantenendo sempre un tono ironico e complice con i protagonisti.