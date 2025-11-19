Cristiano Ronaldo alla cena di Stato con Trump e Mohammed Bin Salman: le immagini dalla Casa Bianca

Una cena di lusso alla Casa Bianca ha riunito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Cristiano Ronaldo, seduti allo stesso tavolo durante un esclusivo evento ufficiale.

Accanto a loro erano presenti, tra gli altri, la first lady Melania Trump, il vicepresidente JD Vance, il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed Bin Salman e il CEO di Apple Tim Cook. Una lista di ospiti che ha attirato l'attenzione internazionale.

La presenza di Ronaldo rientra nel suo ruolo di ambasciatore dell’Arabia Saudita, incarico previsto dal contratto che lo lega da due anni all’Al Nassr. Il campione portoghese è stato quindi invitato alla cena di Stato organizzata in onore di Mohammed Bin Salman, negli Stati Uniti per discutere una serie di accordi di politica internazionale con l’amministrazione americana.

Tra le personalità di spicco presenti all’evento figuravano anche Elon Musk e il presidente della Fifa Gianni Infantino, contribuendo a rendere la serata una delle più rilevanti sul piano diplomatico e mediatico.