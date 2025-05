Donald Trump in Arabia Saudita: incontro con Mohammed bin Salman, investimenti e accordi militari in primo piano

Donald Trump è arrivato oggi, 13 maggio 2025, in Arabia Saudita per il suo primo viaggio internazionale del secondo mandato alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti è atterrato a Riad alle 9:49 ora locale, dando ufficialmente il via a una missione diplomatica che lo porterà anche in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.

Accoglienza ufficiale a Riad con il principe Mohammed bin Salman

All'aeroporto Royal Terminal di Riad è stato predisposto un tappeto viola reale per il saluto cerimoniale. Ad accoglierlo, il principe ereditario Mohammed bin Salman, con cui ha condiviso un incontro privato in una sala impreziosita da sedute viola con dettagli dorati, sotto i ritratti della famiglia reale saudita.

Al fianco di Trump vi erano figure chiave del governo americano: il segretario di Stato Marco Rubio, alla Difesa Pete Hegseth, al Commercio Howard Lutnick e all’Energia Cjris Wright. Durante l’avvicinamento, l’Air Force One è stato scortato da caccia sauditi F-15, mentre le strade della capitale saudita sono state adornate con bandiere statunitensi e saudite.

Agenda di incontri e accordi economici

Nel corso della giornata, Trump prenderà parte a una cerimonia ufficiale di benvenuto, incontrerà le delegazioni e parteciperà a un pranzo con amministratori delegati di alto profilo. Sono previsti incontri bilaterali e la firma dell’accordo della Corte Reale.

Il presidente americano interverrà al Forum sugli investimenti tra Stati Uniti e Arabia Saudita, prima di visitare i siti storici di Dir'iyah e At-Turaif, entrambi patrimonio UNESCO. In serata, cena ufficiale con Mohammed bin Salman.

Elon Musk tra i relatori del forum

Secondo quanto riferito dalla CNN, anche Elon Musk si trova in Arabia Saudita, sebbene non sia arrivato con Trump. Il CEO di 'X' è indicato come uno dei principali relatori del forum. La sua partecipazione rafforza ulteriormente il peso economico dell’evento.

Accordi militari e finanziari con gli Emirati

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato la vendita di armamenti agli Emirati Arabi Uniti per un valore complessivo di oltre 1,4 miliardi di dollari. L'accordo include 1,3 miliardi per elicotteri Chinook e 130 milioni per componenti e supporto per jet F-16.

In parallelo, gli Emirati hanno confermato un piano di investimenti da 1,4 trilioni di dollari negli Stati Uniti entro dieci anni. Durante la visita di Trump ad Abu Dhabi, è previsto l’annuncio di nuovi accordi economici in settori strategici come intelligenza artificiale, semiconduttori ed energia.

