Wicked - Parte 2, il ritorno a Oz che riscrive il destino di un'amicizia unica

Il viaggio nel mondo di Oz riparte oggi con l’uscita al cinema di Wicked - Parte 2, nuovo capitolo con Ariana Grande, Cynthia Erivo e Jonathan Bailey. Il film prosegue la storia iniziata nel 2024 e porta sul grande schermo il secondo atto del musical che ha affascinato Broadway.

In questa nuova fase della vicenda, Elphaba (Cynthia Erivo), ormai nota come la Strega Malvagia dell’Ovest, vive nascosta nella foresta di Oz mentre continua la sua battaglia per la libertà degli animali e tenta di rivelare la verità sul Mago (Jeff Goldblum). Dall’altra parte, Glinda è diventata il volto della bontà nella Città di Smeraldo, sostenuta dall’influenza di Madame Morrible (Michelle Yeoh), che la presenta come guida perfetta per rassicurare il popolo sotto il governo del Mago.

La popolarità di Glinda (Ariana Grande) cresce rapidamente mentre si prepara al matrimonio con il Principe Fiyero (Jonathan Bailey). Nonostante il successo, è segnata dalla lontananza da Elphaba e tenta invano di ricucire il loro rapporto coinvolgendo il Mago. Il fallimento di questo tentativo apre una frattura ancora più profonda, destinata a cambiare per sempre il percorso di Boq (Ethan Slater) e dello stesso Fiyero, e a mettere in pericolo Nessarose (Marissa Bode), la sorella di Elphaba, soprattutto quando una misteriosa ragazza del Kansas entra nelle loro vite.

Con Oz in rivolta e una folla sempre più aggressiva contro la Strega Malvagia, le due protagoniste sono chiamate a un ultimo incontro. L’unica possibilità di cambiamento passa da un confronto sincero, capace di rimettere al centro una amicizia che può trasformare non solo il loro destino, ma quello di tutta Oz.

Oltre ai brani celebri del musical originale, il film introduce due canzoni inedite: “No Place Like Home”, interpretata da Cynthia Erivo, e “The Girl in the Bubble”, cantata da Ariana Grande. Entrambi i brani portano la firma di Stephen Schwartz, autore delle musiche del musical teatrale.

Tracklist completa:

"Every Day More Wicked" – "Thank Goodness/I Couldn't Be Happier" – "No Place Like Home" – "The Wicked Witch of the East" – "Wonderful" – "I'm Not That Girl (Reprise)" – "As Long as You're Mine" – "No Good Deed" – "March of the Witch Hunters" – "The Girl in the Bubble" – "For Good" – "A Wicked Good Finale"

Wicked - Parte 2, diretto da John M. Chu, arriva nelle sale sia in versione originale con sottotitoli in italiano, sia doppiato, mantenendo però le canzoni in lingua inglese con sottotitoli.

Il titolo originale del film, “For Good”, richiama l’iconico brano del secondo atto e mette in luce il tema che attraversa tutta la storia: il potere di un legame capace di cambiare la vita e aprire nuove strade.