Fabio Concato dopo il tumore, il ritorno sul palco parte da Milano e Roma

Fabio Concato torna a cantare dopo il tumore, il cantautore riparte dai teatri di Milano e Roma

Fabio Concato tornerà a esibirsi dal vivo dopo i mesi segnati dalla malattia. Il cantautore milanese, 72 anni, ha raccontato di aver ripreso a cantare dopo le cure affrontate nell’ultimo anno, spiegando di sentirsi tornato quello di prima pur con ritmi diversi rispetto al passato.

L’artista aveva annunciato il tumore nell’agosto del 2025, scegliendo di spiegare personalmente ai fan la ragione dello stop ai concerti. Ora è pronto a ripartire dai teatri, con due date già fissate. L’11 maggio salirà sul palco del Teatro Nazionale di Milano, mentre il 24 maggio sarà all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Durante il periodo delle terapie, Concato ha aggiornato spesso il pubblico attraverso i social, raccontando sia i momenti più difficili sia la fiducia con cui ha affrontato il percorso medico. Più volte ha invitato chi lo segue a sottoporsi ai controlli e a non trascurare i segnali del corpo.

Il cantante ha spiegato di aver deciso di farsi visitare dopo aver notato alcuni cambiamenti che lo avevano insospettito. I controlli tempestivi gli hanno permesso di intervenire rapidamente. Ha raccontato di aver affrontato mesi pesanti, ma con la convinzione di poter tornare alla normalità.

Concato ha ammesso di aver avuto paura delle conseguenze fisiche della malattia e delle cure, temendo di non riuscire più a parlare o cantare come prima. Dopo alcune prove vocali, però, ha capito di poter tornare sul palco. Ha anche precisato che in estate si fermerà per recuperare energie e che i concerti riprenderanno stabilmente soltanto in autunno.

Nel raccontare il periodo trascorso, il cantautore ha definito le cure un impegno quotidiano totalizzante. Ha spiegato di essersi affidato al Sistema sanitario nazionale, ringraziando pubblicamente i medici che lo hanno seguito tra l’Istituto Tumori e l’Istituto Besta di Milano.

Tra i professionisti citati da Concato ci sono il chirurgo Piergiorgio Solli, l’oncologo Marco Platania e la chirurga Cecilia Casali. Il cantante ha raccontato di aver costruito con loro un rapporto umano molto forte durante i controlli e le terapie affrontate negli ultimi mesi.