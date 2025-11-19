Italia-Austria in Coppa Davis: orario, precedenti e diretta tv in chiaro per i quarti

L’Italia torna protagonista nelle Final Eight di Coppa Davis, con i quarti di finale in programma oggi, mercoledì 19 novembre, a Bologna. La squadra guidata da Filippo Volandri affronta l’Austria in una sfida decisiva per continuare la corsa verso un possibile tris dopo i titoli conquistati nel 2023 e nel 2024.

Gli azzurri scendono in campo senza Jannik Sinner, reduce dal trionfo alle ATP Finals, e senza Lorenzo Musetti, ma puntano comunque a conquistare la semifinale. Dall’altra parte del campo c’è un’Austria alla sua prima partecipazione assoluta alla fase finale della competizione.

Il match Italia-Austria è fissato per oggi alle ore 16. Le due nazionali si sono affrontate una sola volta in passato, nel febbraio 2021: in quell’occasione l’Italia si impose per 2-1 in una sfida equilibrata.

Tutte le partite di Coppa Davis saranno trasmesse in diretta tv, in esclusiva e in chiaro, sul canale SuperTennis. La visione in streaming è disponibile sul sito ufficiale di SuperTennis e sulla piattaforma SuperTenniX.