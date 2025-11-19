De Filippi sorprende Fagnani a Belve con un divertente test sul catechismo

Maria De Filippi torna nello studio di Belve e ribalta ancora una volta i ruoli, mettendo alla prova Francesca Fagnani con un curioso siparietto dedicato al catechismo. Per la terza volta, la conduttrice di Canale 5, soprannominata “Queen Mary” sui social, si siede sullo sgabello degli ospiti e invita la padrona di casa a spostarsi su quello degli intervistati.

“Io so che lei è stata bocciata”, esordisce De Filippi con tono serio. Fagnani reagisce subito: “A scuola mai”. Maria insiste e chiarisce: “È stata bocciata in una chiesa”. A quel punto la giornalista ammette: “Al catechismo, sì… ma ingiustamente. Ho cambiato chiesa”. Una vicenda che, a distanza di anni, continua a lasciarle qualche dubbio: “Alla fine la comunione l’ho fatta”.

De Filippi decide allora di verificare la preparazione dell’amica e collega, invitandola a recitare alcune preghiere. Fagnani dimostra di ricordarle, compresa l’Ave Maria in latino: “È giusto che mi abbiano bocciato? No, vero?”. Poi è lei a ribaltare la situazione e a mettere alla prova De Filippi, chiedendole di recitare l’atto di dolore.

Maria ammette di non conoscerlo: “Non me l’hanno mai chiesto, non la conosco”. La conduttrice di Rai 2 insiste e propone un nuovo test: elencare almeno tre comandamenti. Dopo qualche esitazione, De Filippi riesce a completarli con successo.

L’appuntamento si chiude con un annuncio: Maria De Filippi tornerà anche martedì prossimo per continuare il dialogo con Francesca Fagnani nello studio di Belve.