PlayStation dà il via al Black Friday
Dal 21 novembre, hardware, software e accessori PlayStation® a condizioni esclusive per un periodo limitato
In vista del Black Friday 2025, Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare un’ondata di offerte dedicate all’ecosistema PlayStation®5. Dal 21 novembre al 4 dicembre, i giocatori potranno approfittare di prezzi esclusivi su console, giochi e accessori, disponibili su direct.playstation.com e presso i rivenditori aderenti.
Durante il periodo promozionale, PS5® Digital Edition sarà disponibile a 349,99€, con 150€ di sconto rispetto al prezzo consigliato - un’occasione perfetta per entrare nell’ecosistema PlayStation e vivere l’esperienza next-gen. Anche le altre versioni di PS5® saranno in promozione
PS5® Standard Edition a 449,99€ (anziché 549,99€, -100€);
PS5® Pro a 699,99€ (anziché 799,99€, -100€).
Tra le novità in evidenza, arriva anche il bundle Fortnite Flowering Chaos, che include la console PS5 e contenuti esclusivi per il celebre battle royale di Epic Games — il regalo ideale in vista delle feste, disponibile a 349,99€ per PS5 Digital Edition e 449,99€ per PS5® Standard Edition.
Ma le sorprese non finiscono qui: sarà possibile ampliare e completare il proprio ecosistema PlayStation® grazie a numerose altre offerte:
PlayStation® Portal, per portare l’esperienza PS5 direttamente nel palmo della mano, a 199,99€ (anziché 219,99€);
PlayStation® VR2, il visore di realtà virtuale ad alta immersione, a 349,99€ (anziché 449,99€);
Auricolari wireless Pulse Explore, i primi auricolari PlayStation compatibili con PS5, PC/Mac e dispositivi Bluetooth, a 189,99€ (anzichè 219,99€)
Cuffie wireless Pulse Elite, con driver magnetici planari di alta qualità, a 129,99€ (anziché 149,99€);
DualSense® Edge, il controller wireless ultra-personalizzabile, a 189,99€ (anziché 219,99€);
Controller DualSense®, inclusi i modelli della nuova Chroma Collection, a 54,99€ (anziché 74,99€).
Non mancheranno, inoltre, sconti fino al 60% su alcuni dei titoli PS5® più amati, tra cui Death Stranding 2: On the Beach, Astro Bot, Marvel’s Spider-Man 2 e God of War Ragnarök.
Saranno disponibili anche promozioni dedicate a PlayStation® Plus, fino al 5 dicembre, riservate sia ai nuovi iscritti sia a chi desidera effettuare un upgrade del proprio piano, oltre a uno sconto del 60% su tutti gli articoli del PlayStation® Gear Store.
Per scoprire tutte le promozioni del Black Friday, visita la sezione dedicata: https://blog.it.playstation.
