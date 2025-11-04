Xiaomi dà il via al Black Friday
Xiaomi inaugura il periodo del Black Friday con una prima ondata di sconti imperdibili e promozioni speciali disponibili su Mi.com e sull’app Mi Store, valide dal 03 al 19 novembre 2025.
Durante questa fase, gli utenti potranno approfittare di offerte fino al 50% su una selezione di prodotti, dagli smartphone, passando per: tablet, TV e dispositivi smart per la casa, fino ai vantaggi esclusivi riservati alla community Xiaomi.
Le principali promozioni includono:
- Soglia di spesa con sconto immediato: 199€-25€ | 299€-30€ | 399€-40€ | 499€-50€ | 599€-100€ | 999€-200€*
- Acquisto effettivo da 1.200€ in omaggio uno Scooter Elite (comprensivo anche degli sconti)
- Regalo flash: ogni venerdì (escluso il 28 novembre), acquistando uno smartphone si riceve in regalo un Redmi Watch 5 Active
- Coupon nuovi utenti: 10% di sconto per chi effettua il primo acquisto tramite app
- Attività H5 interattiva: coupon dedicati per tutte le categorie, smartphone, tablet, wearable, TV, pulizia e scooter
Tra le offerte più interessanti di questo primo periodo troviamo i seguenti prodotti:
- Xiaomi 15T Pro
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 5G
- POCO C85
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Redmi Pad SE
- Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L (black/white)
- Xiaomi TV A Pro 43’’ (2025)
Tutte le promozioni sono disponibili fino al 19 novembre 2025, in attesa della fase successiva del Black Friday che prenderà il via il 20 novembre.