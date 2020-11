?PlayStation: valanga di promozioni per il Black Friday

Dal 20 al 30 novembre saranno disponibili tanti sconti e offerte imperdibili su giochi e servizi

Quest’oggi Sony Interactive Entertainment ha annunciato – in occasione del Black Friday -l’arrivo di imperdibili offerte sui principali titoli e sui servizi che compongono l’ecosistema PlayStation. Le promozioni garantiranno ai giocatori di acquistare grandi giochi a prezzo ridotto e di usufruire di sconti dedicati per arricchire la propria esperienza di gioco con il PlayStation Plus e PlayStation Now.

Vediamo nel dettaglio le principali offerte sui titoli:

FIFA 21 : da 69.99€ a 38.49 € , con uno sconto del 45%;

: da 69.99€ a , con uno sconto del 45%; The Last of US Part II : da 69.99€ a 39.89 € , con uno sconto del 43%;

: da 69.99€ a , con uno sconto del 43%; Ghost of Tsushima: da 69.99€ a 49.69 € , con uno sconto del 29%;

da 69.99€ a , con uno sconto del 29%; Watch Dogs: Legion da 69.99€ a 45.49 € , con uno sconto del 35%;

da 69.99€ a , con uno sconto del 35%; NBA 2k21: da 69.99€ a 34.99€, con uno sconto del 50%.

Di seguito, invece, le promozioni legate ai servizi:

PlayStation Plus , abbonamento annuale , da 59.99€ a 44.99€ , con uno sconto del 25%;

, abbonamento , da 59.99€ a , con uno sconto del 25%; PlayStation Now , in versione annuale , da 59.99€ a 44.99€ , con uno sconto del 25%;

, in versione , da 59.99€ a , con uno sconto del 25%; PlayStation Now, in versione trimestrale,da 24.99€ a 19.99€, con uno sconto del 20%.

Per l’elenco completo delle offerte visita il PlayStation Store a questo link.

Gli sconti sui servizi scadranno il 1° dicembre alle ore 10.00.