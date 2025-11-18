Coppa Davis 2024: Final Eight di Bologna al via, calendario completo e orari delle sfide dell'Italia

Le Final Eight di Coppa Davis iniziano oggi, martedì 18 novembre, a Bologna, inaugurando una nuova edizione del torneo per Nazionali. L’Italia arriva all’appuntamento da bicampione in carica dopo i trionfi del 2023 e 2024, ma dovrà fare a meno di Jannik Sinner, reduce dal successo alle Atp Finals, e di Lorenzo Musetti, costretto al forfait dopo il torneo di Torino.

In gara ci saranno otto Nazionali: Italia, Argentina, Austria, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca e Spagna, quest’ultima priva di Carlos Alcaraz. Tutte si contenderanno l’ambita “insalatiera”.

Leggi anche Italia-Austria in Coppa Davis: orario, precedenti e diretta tv in chiaro per i quarti

Il programma si apre oggi con il primo quarto di finale Francia-Belgio, fissato per le ore 16. La vincente affronterà l’Italia in semifinale, ma solo se gli azzurri supereranno l’Austria.

Calendario completo delle Final Eight

Martedì 18 novembre: Francia-Belgio (ore 16)

Mercoledì 19 novembre: Italia-Austria (ore 16)

Giovedì 20 novembre: Spagna-Repubblica Ceca (ore 10) - Argentina-Germania (ore 17)

Venerdì 21 novembre – Semifinali: Vincente Francia-Belgio vs vincente Italia-Austria (ore 16)

Sabato 22 novembre – Semifinali: Vincente Spagna-Repubblica Ceca vs vincente Argentina-Germania (ore 12)

Domenica 23 novembre: Finale Coppa Davis (ore 15)

L’Italia tornerà dunque in campo mercoledì 19 novembre per il quarto di finale contro l’Austria, mentre l’eventuale semifinale è prevista venerdì 21 novembre. La finale si disputerà domenica 23 novembre.

Tutti gli incontri della Coppa Davis, compresi quelli degli azzurri, saranno trasmessi in diretta e in chiaro su SuperTennis. Le sfide saranno disponibili anche in streaming sul sito ufficiale di SuperTennis e sulla piattaforma SuperTenniX.