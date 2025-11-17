Alice ed Ellen Kessler, la scelta consapevole sulla data della loro morte

Il quotidiano tedesco Munchner Merkur ha ricostruito le ultime decisioni di Alice ed Ellen Kessler, rivelando che le due sorelle avevano stabilito personalmente la data della loro morte, avvenuta oggi, lunedì 17 novembre. Secondo il giornale, la scelta sarebbe maturata oltre sei mesi fa, quando le due artiste si erano rivolte a un’associazione specializzata nel suicidio assistito.

La testata bavarese riferisce che le gemelle avevano contattato la Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), organizzazione con sede a Berlino. Un medico e una consulente legale dell’associazione avrebbero incontrato le due icone dello spettacolo per valutare la loro situazione e confermare i requisiti necessari all’avvio della procedura.

Stando alla ricostruzione, Alice ed Ellen Kessler avrebbero definito ogni dettaglio, compresa la data dell’atto. Il Munchner Merkur spiega che le due sorelle hanno attivato autonomamente il dispositivo per l’infusione endovenosa che ha somministrato la dose di anestetico in grado di provocare l’arresto cardiocircolatorio.