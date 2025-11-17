Morte delle gemelle Kessler: Bild rivela il ricorso al suicidio assistito

Le gemelle Ellen e Alice Kessler, icone della televisione europea, sono morte all’età di 89 anni. La notizia arriva dal quotidiano tedesco Bild, che ha riferito il decesso delle due artiste avvenuto a Gruenwald, vicino Monaco, il 17 novembre.

Secondo quanto riportato, le due sorelle «non volevano più vivere». Nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936, Ellen e Alice Kessler hanno segnato la storia dello spettacolo italiano a partire dagli anni ’60, imponendosi come ballerine, cantanti e protagoniste dei più celebri varietà dell’epoca.

La loro popolarità esplose grazie a programmi come Giardino d’Inverno, Studio Uno — dove interpretarono anche l’indimenticabile sigla Da-da-un-pa — e Milleluci, oltre alle commedie musicali firmate Garinei e Giovannini.

Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, le gemelle avrebbero scelto il suicidio assistito. Intorno a mezzogiorno gli agenti sono intervenuti presso la loro residenza, constatando il decesso di entrambe e escludendo elementi sospetti sulla base dei rilievi iniziali.

Bild ricorda che, nell’aprile 2024, le due artiste avevano manifestato il desiderio di essere sepolte insieme. In Germania il suicidio assistito è consentito «in determinate circostanze»: la persona deve essere maggiorenne, lucida e totalmente autonoma nella decisione. In mancanza di una di queste condizioni, il personale medico non è autorizzato a procedere.