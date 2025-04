Illuminare la casa: I parametri fondamentali per una scelta consapevole

Su luceled.com troverai un vasto assortimento di soluzioni di qualità e a prezzi concorrenziali, oltre a un team disponibile a offrirti la guida di cui hai bisogno per il tuo progetto luminoso.Conoscere i parametri chiave delle nostre sorgenti luminose ci permetterà di fare delle scelte consapevoli e in linea con le proprie necessità.In questo articolo vediamo quali sono i principali elementi da valutare quando si sceglie come illuminare la propria abitazione, stanza per stanza.

Temperatura del colore: l’effetto della luce sull’atmosfera

Lumen e Watt: più luce con meno consumo

Angolo del fascio luminoso e distribuzione della luce

IP, utilizzo esterno o interno

Regolazione e automazione: il comfort intelligente

Conclusione

