Cesena, neonata abbandonata vicino ai cassonetti: salvata da un passante nella notte

A Calisese, frazione di Cesena, una giovane madre ha partorito in casa e ha poi abbandonato la neonata vicino ai cassonetti dei rifiuti. L’episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”.

Un passante ha notato la scena e, comprendendo la gravità della situazione, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure alla piccola.

La neonata è stata quindi trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Le condizioni sarebbero stabili e non risulterebbe in pericolo di vita.