Tiktoker appendono il loro ritratto accanto alla Gioconda al Louvre: scoppia il caso sicurezza

Un episodio inatteso ha animato il Museo del Louvre, dove due TikToker belgi, Neal e Senne, sono riusciti ad appendere il proprio ritratto vicino alla celebre Gioconda nella prestigiosa Salle des États. L’azione, avvenuta senza che la sicurezza se ne accorgesse, è stata documentata in un video diffuso sui social.

Verso le 17:30 di venerdì, i due adolescenti – seguiti da oltre 48mila follower su TikTok – sono entrati tra i visitatori del museo. Una volta raggiunta la sala che ospita i capolavori del XVI secolo, hanno fissato al muro il loro quadro e si sono allontanati rapidamente. Il giorno successivo, raccontano a Bfmtv, un commento sotto il loro video li ha informati che l’opera era ancora al suo posto.

Per non attirare l’attenzione ai controlli, i due TikToker avevano preparato uno stratagemma. Come spiegato da Senne, hanno costruito una cornice in Lego facilmente smontabile e l’hanno trasportata in una borsa della spesa. Una volta superato l’ingresso, hanno attraversato i corridoi del museo scattando foto e completando la loro sfida in pochi minuti.

L’episodio arriva a quasi un mese dal clamoroso furto dei Gioielli della Corona, riaccendendo l’attenzione sulle criticità della sicurezza del Louvre. Un rapporto della Corte dei Conti del 6 novembre ha evidenziato lacune significative, compresa la presenza insufficiente di telecamere e ritardi nell’aggiornamento dei sistemi di sorveglianza. Nel documento si sottolinea come il museo abbia privilegiato iniziative di visibilità rispetto alla manutenzione delle infrastrutture e alla sicurezza.

Il 19 ottobre quattro ladri sono riusciti a introdursi nel museo e a portare via i Gioielli della Corona, dal valore stimato di 88 milioni di euro. I preziosi non sono ancora stati recuperati, mentre sette sospetti sono stati identificati e arrestati, con due di loro formalmente incriminati.