Bianca Balti sulla cover di Vogue Adria: A settembre pensavo di morire, ora celebro la vita

Bianca Balti torna sulla cover di Vogue Adria, portando un messaggio di speranza e rinascita. A otto mesi dalla diagnosi di tumore ovarico, la modella italiana celebra la vita e la forza, ricordando un percorso di lotta e speranza condiviso con i suoi fan.

Bianca Balti è tornata sotto i riflettori con un messaggio carico di emozione e forza. A otto mesi dalla diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio, la modella italiana è protagonista della copertina di maggio di Vogue Adria, edizione del celebre magazine americano distribuita nei Paesi dei Balcani.

“Pensavo che la mia carriera fosse finita”

Attraverso un post su Instagram, Balti ha condiviso alcuni scatti e video dietro le quinte del servizio fotografico, commentando con una frase semplice e commovente: “Ciao mamma, sono sulla cover di Vogue”. Poi, con toccante sincerità, ha aggiunto: “A settembre pensavo che sarei morta. Poi ho capito che sarei sopravvissuta, ma credevo che la mia carriera fosse finita per sempre. Otto mesi dopo, tre mesi di remissione, e sono sulla copertina di Vogue Adria! Datemi un pizzicotto per favore... Sono troppo fortunata”.

Il titolo del servizio, “The Face of Strength” (“Il volto della forza”), è un tributo diretto al percorso vissuto dalla modella. Vogue Adria ha spiegato di averla scelta per la copertina di maggio perché incarna perfettamente un equilibrio tra “tenerezza e forza”, e perché il suo percorso personale è un invito ad accettare sé stessi come espressione più autentica e potente di bellezza.