Enrica Bonaccorti racconta la sua malattia: l'intervista a Verissimo tra coraggio e verità

Enrica Bonaccorti torna oggi, domenica 16 novembre, nel salotto di Verissimo per condividere per la prima volta in televisione il difficile percorso affrontato negli ultimi mesi. La conduttrice e attrice, volto amato dello spettacolo, parlerà del problema di salute che l’ha colpita e che fino a poco tempo fa aveva scelto di vivere nel silenzio.

Lo scorso settembre Enrica aveva rivelato sui social di essere malata. In un post pubblicato su Instagram, accompagnato da una foto che la mostrava su una sedia a rotelle spinta dalla figlia Verdiana, aveva reso nota la diagnosi di tumore, citando anche Eleonora Giorgi, scomparsa a marzo a 71 anni a causa di un cancro al pancreas.

Nel suo messaggio l’artista, oggi 75enne, aveva scritto: “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione”. Poi la confessione: “Sono quattro mesi che mi nascondo anche dagli amici più cari, senza rispondere e senza richiamare, come se la mia assenza potesse far scomparire ciò che invece c’è”. Una scelta dettata dalla paura e dalla difficoltà di affrontare la malattia, come lei stessa aveva ammesso, ricordando la forza con cui Eleonora Giorgi aveva vissuto il suo percorso.

“Non so cosa dire, tranne che è successo. Ma siamo all’inizio e ora che sono riuscita a dirvelo mi sento più forte”, aveva scritto, spiegando di non voler più “fare lo struzzo”, ma di voler tornare a “volare insieme a voi”. Parole che avevano commosso i suoi follower, mostrandole una nuova determinazione ad affrontare la realtà.

Sulle sue condizioni di salute, Enrica aveva concluso con un messaggio di speranza: “Spero di potervi dare notizie belle appena ci saranno. In ogni caso, non mi nasconderò più”. Oggi, nello studio di Verissimo, racconterà quel percorso fatto di silenzi, paura e ritrovata forza.