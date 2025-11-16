Gp Valencia, trionfo di Marco Bezzecchi nell'ultimo atto della MotoGP
Nel Gp di Valencia è Marco Bezzecchi a firmare l’ultima vittoria della stagione, chiudendo l’anno con una prestazione impeccabile che conferma la sua competitività sulla scena mondiale.
Scattato dalla pole, il pilota italiano domina sul circuito spagnolo e guida la doppietta Aprilia davanti a Raul Fernandez, brillante secondo al traguardo. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio, abile a superare nelle battute finali Pedro Acosta, che si deve accontentare del quarto posto dopo aver a lungo accarezzato il podio.
Quinta posizione per Fermin Aldeguer, seguito da Alex Marquez, sesto. Gara sfortunata per Pecco Bagnaia, costretto al ritiro già nel primo giro in seguito a un contatto con Johann Zarco, poi penalizzato con un long lap. Fuori anche Morbidelli, Ogura e Martin.
Settimo posto per Luca Marini, mentre Brad Binder, Jack Miller ed Enea Bastianini completano la top ten in una delle ultime e più combattute sfide della stagione MotoGP.