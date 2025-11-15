MotoGP Valencia, Bezzecchi in pole: la nuova griglia di partenza del Gran Premio
Marco Bezzecchi conquista la pole position del MotoGP di Valencia, ultimo appuntamento della stagione. Sul circuito Ricardo Tormo il pilota dell’Aprilia firma un convincente 1’28”809 che gli garantisce la prima casella dell’ultima gara dell’anno.
Alle sue spalle scatteranno Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, protagonisti di un Q2 competitivo. Qualifiche complicate invece per Pecco Bagnaia, costretto allo stop nel Q1 e in partenza dalla sedicesima posizione.
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Valencia.
- 1. M. Bezzecchi (Q1)
- 2. A. Marquez (Q2)
- 3. F. Di Giannantonio (Q2)
- 4. R. Fernandez (Q2)
- 5. P. Acosta (Q2)
- 6. F. Quartararo (Q2)
- 7. F. Morbidelli (Q2)
- 8. J. Miller (Q2)
- 9. F. Aldeguer (Q2)
- 10. J. Mir (Q2)
- 11. J. Zarco (Q2)
- 12. A. Ogura (Q2)
- 13. L. Marini (Q1)
- 14. A. Espargarò (Q1)
- 15. B. Binder (Q1)
- 16. F. Bagnaia (Q1)
- 17. J. Martin (Q1)
- 18. M. Oliveira (Q1)
- 19. A. Rins (Q1)
- 20. E. Bastianini (Q1)
- 21. M. Vinales (Q1)
- 22. N. Bulega (Q1)
- 23. A. Fernandez (Q1)
- 24. S. Chantra (Q1)