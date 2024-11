MotoGP, cancellato il GP di Valencia: in cerca di nuova sede per l'ultimo round del 2024

Il Gran Premio di Valencia, previsto come ultima tappa del Motomondiale 2024 il 17 novembre, è stato annullato a causa delle devastanti alluvioni che hanno colpito la città spagnola, causando oltre 200 vittime.La Dorna, organizzatrice del campionato, ha ufficializzato la cancellazione dell'evento, sottolineando la necessità di non distogliere risorse dagli sforzi di recupero in corso.

I piloti hanno espresso preoccupazioni etiche riguardo alla possibilità di correre a Valencia in queste circostanze. Francesco "Pecco" Bagnaia, campione del mondo in carica e attualmente secondo in classifica, ha dichiarato: "Non penso sia giusto correre lì. Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta. Anche a costo di perdere il Mondiale, io a Valencia non sono disposto a correre". Jorge Martin, leader della classifica, ha condiviso sentimenti simili, evidenziando le difficoltà logistiche e il rispetto dovuto agli abitanti colpiti.

La Dorna ha annunciato che il campionato si impegnerà a sostenere i fondi di soccorso già esistenti per aiutare la comunità di Valencia. Inoltre, è in corso la ricerca di una sede alternativa per l'ultima gara dell'anno, cruciale per l'assegnazione del titolo MotoGP 2024.Le nuove date e la sede saranno comunicate non appena confermate.

La decisione di annullare il GP di Valencia riflette la solidarietà del mondo del motociclismo verso le comunità colpite e l'impegno a non interferire con gli sforzi di recupero in corso. La priorità attuale è il supporto alle vittime e la ricostruzione delle aree devastate.