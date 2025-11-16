Furto nella casa di un dirigente sportivo a Forio: identificato e denunciato un calciatore rivale

Un furto in abitazione nella zona di Forio d’Ischia ha portato alla denuncia di un 21enne, tesserato con la squadra Lacco Ameno, rivale del Real Forio nel campionato di Eccellenza. Il giovane, secondo gli accertamenti, avrebbe approfittato dell’assenza di un dirigente del Real Forio per introdursi nella sua abitazione e sottrarre denaro contante.

La vittima aveva denunciato ai carabinieri la scomparsa di 2.000 euro. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza hanno consentito agli investigatori di individuare rapidamente un sospetto, poi riconosciuto nel calciatore avversario.

Leggi anche Furto sul treno: zaino e trolley rubati al viaggio di Calenda, Richetti e Rosato

Il 21enne è stato rintracciato dai carabinieri nella zona di Chiaia, a Forio d’Ischia. Indossava ancora gli stessi indumenti utilizzati durante il furto e portava con sé una busta contenente capi di abbigliamento appena acquistati. Nelle sue tasche sono stati trovati 1.400 euro in contanti.

Il giovane è stato denunciato a piede libero, mentre il denaro recuperato verrà restituito al legittimo proprietario.