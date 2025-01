Furto nella casa del figlio di Moira Orfei a Roma: rubati orologi di lusso e diamanti per 150.000 euro

Un furto è avvenuto sabato scorso nell'appartamento romano di Stefano Orfei, figlio della celebre artista circense Moira Orfei. I ladri, approfittando dell'assenza del proprietario, hanno forzato l'ingresso e si sono introdotti nell'abitazione. Hanno asportato una decina di orologi di lusso, tra cui modelli di Rolex, Bulgari e Chanel, oltre a diamanti del valore di circa 150.000 euro e 1.300 euro in contante.

Al rientro, Stefano Orfei ha immediatamente notato la mancanza degli oggetti e ha allertato le forze dell'ordine. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponte Milvio, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del furto.

