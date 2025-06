Norvegia-Italia: formazioni ufficiali, orario e dove vedere la partita in chiaro

Gli Azzurri di Luciano Spalletti sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di orgoglio e passione. Norvegia-Italia, primo match delle qualificazioni Mondiali 2026, si gioca oggi a Oslo: scopri formazioni ufficiali, orario e dove seguirla in chiaro. Un appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati, che segna l’inizio di una nuova sfida verso il sogno iridato.

L’Italia debutta oggi, venerdì 6 giugno, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 affrontando la Norvegia all'Ullevaal Stadion di Oslo, nella prima giornata del gruppo I. La Nazionale guidata da Luciano Spalletti inizia così il percorso verso la rassegna iridata che si svolgerà in Stati Uniti, Canada e Messico, con l’obiettivo di tornare alla fase finale dopo le mancate qualificazioni del 2018 e 2022.

Oltre a Norvegia e Italia, il girone comprende anche Estonia, Israele e Moldavia. La sfida di Oslo rappresenta quindi un primo snodo importante per le ambizioni azzurre.

Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45. Spalletti deve fare a meno di Francesco Acerbi, al centro di un caso mediatico dopo il rifiuto della convocazione in azzurro. L’allenatore ha comunque definito l’undici titolare, puntando su un modulo 3-5-1-1.

Probabili formazioni:

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct: Solbakken.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Ranieri, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Ct: Spalletti.

Il match tra Norvegia e Italia sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 1 e disponibile anche in streaming su RaiPlay, accessibile da dispositivi mobili e smart TV.