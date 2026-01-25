Verissimo, Enrica Bonaccorti torna in studio e racconta la lotta contro il tumore

La conduttrice torna in televisione per raccontare il momento più fragile della sua vita, tra diagnosi, silenzi e la scelta di condividere pubblicamente la lotta contro una malattia complessa.

Enrica Bonaccorti sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, in onda domenica 25 gennaio, per un confronto profondo con Silvia Toffanin. A 76 anni, la storica conduttrice sta vivendo una fase segnata dalla malattia, dopo la diagnosi di tumore al pancreas arrivata lo scorso settembre.

La notizia era stata resa pubblica proprio dalla diretta interessata attraverso un lungo messaggio sui social. In quell’occasione Bonaccorti aveva spiegato di essersi allontanata da tutto e da tutti per mesi, scegliendo il silenzio anche con le persone più care, come se l’assenza potesse attenuare una realtà difficile da accettare.

Nel post, accompagnato da una foto che la ritrae su una sedia a rotelle spinta dalla figlia Verdiana, la conduttrice aveva citato anche Eleonora Giorgi, scomparsa a marzo a 71 anni a causa dello stesso tipo di tumore. Un riferimento carico di emozione, legato alla promessa fatta a se stessa di non riuscire ad affrontare una prova simile con la stessa forza mostrata dall’attrice.

Dopo mesi di chiusura, Bonaccorti aveva però spiegato di sentirsi più sollevata nel momento in cui aveva trovato il coraggio di raccontare ciò che stava vivendo. Una dichiarazione che segnava l’inizio di una nuova fase, fatta di maggiore apertura e del desiderio di tornare a condividere il percorso con il pubblico.

Ospite anche a Domenica In nella puntata del 4 gennaio 2026, la conduttrice aveva fornito aggiornamenti sulle condizioni di salute, parlando dell’attesa di un consulto medico decisivo per comprendere l’evoluzione della malattia e valutare le possibili terapie future.

In quell’intervista aveva ribadito di non voler cedere al pessimismo, sottolineando i progressi compiuti dalla medicina in questo campo. Pur trasmettendo serenità all’esterno, Bonaccorti aveva ammesso di convivere interiormente con una malinconia profonda, parte del suo carattere e del momento che sta attraversando.