Finale Roland Garros 2025: orario, precedenti e diretta TV in chiaro di Sinner-Alcaraz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano oggi, domenica 8 giugno, nella finale del Roland Garros 2025. Il match si gioca alle ore 15 e rappresenta l’ultimo atto del secondo Slam stagionale dopo gli Australian Open, vinti dall’azzurro a gennaio.

Sinner arriva all’appuntamento decisivo dopo una prestazione straordinaria in semifinale contro Novak Djokovic, battuto con autorità. Lo spagnolo Alcaraz ha invece ottenuto il pass per la finale grazie al ritiro di Lorenzo Musetti, fermato da un problema fisico a metà del match.

Leggi anche Djokovic, forse il mio ultimo Roland Garros. E Sinner: Il tennis ha ancora bisogno di lui

Quella di oggi sarà la quattordicesima sfida tra i due talenti del tennis mondiale. Nei precedenti, Alcaraz è avanti con 8 vittorie contro le 5 di Sinner. L’ultima vittoria dell’azzurro risale alla finale del Six Kings Slam, torneo esibizione disputato in Arabia Saudita lo scorso ottobre. Nelle ultime cinque sfide ufficiali, però, Jannik è riuscito ad imporsi solo in quella occasione.

Il confronto più recente si è giocato a Roma, durante gli Internazionali d’Italia, dove Alcaraz ha battuto Sinner in due set. In quel caso, l’altoatesino rientrava dopo tre mesi di stop a causa della sospensione per il caso Clostebol. "Ultimamente i match con Carlos non sono andati benissimo", ha ammesso Sinner dopo il successo contro Djokovic a Parigi, "ma vedrò cosa riuscirò a fare".

La finale Sinner-Alcaraz del Roland Garros 2025 sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport per gli abbonati Sky e anche in chiaro sul canale NOVE. Lo streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW, DAZN, Timvision, Discovery+ e sul sito ufficiale del NOVE.

La finale femminile del Roland Garros 2025 tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff ha visto la Gauff che ha conquistato il suo primo titolo a Parigi con una rimonta da un set di svantaggio, vincendo 6-7(5), 6-2, 6-4.

Prima di scendere in campo sabato 7 giugno, il bilancio testa a testa era in parità sul 5-5, con Sabalenka fresca vincitrice nel 2025 al Madrid Open. Dopo il trionfo al Roland Garros, Gauff conduce ora 6-5 nei confronti diretti, con un record di 2-1 su terra e nei tornei del Grande Slam.