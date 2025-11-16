Ballando, la samba di Barbara D'Urso divide la giuria: per Lucarelli è un mappazzone

Selvaggia Lucarelli critica senza mezzi termini la nuova esibizione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, definendola un vero “mappazzone”. Nonostante la standing ovation arrivata dal pubblico in studio, la samba presentata in coppia con il maestro Pasquale La Rocca non ha convinto la giuria.

Il primo commento arriva da Guillermo Mariotto, che prende le distanze dalla performance: «La rumba flamenca… a me proprio non piace, sono mondi totalmente lontani da me». Il giudice punta poi il dito verso il maestro: «Quest’anno non mi convincono questi balli».

La critica più dura, però, arriva da Lucarelli. «Era un po’ un mappazzone. Se non sapessi che era samba, farei fatica a riconoscerla. Non era bello. Non lo so, Pasquale… alla fine sei tu che guidi e crei, ma sembra di vedere sempre la stessa cosa». La giurata aggiunge che, pur essendo una coppia talentuosa, l’interpretazione risulta poco distintiva.

Durante il commento, Lucarelli si interrompe per rimproverare Barbara: «Non mi guardi in faccia». La concorrente replica subito: «Guardo Pasquale perché stai parlando con lui… ma ora ti guardo fissa». La giurata ribatte: «Non bisogna per forza mettersi sul piede di guerra… così diventa difficile. Sembra che tu rifiuti ciò che dico».