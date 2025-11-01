Briga e Arianna Montefiori annunciano la gravidanza: le immagini che raccontano l'emozione

Mattia Briga e l’attrice Arianna Montefiori hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, condividendo sui social un messaggio carico di tenerezza e attesa.

“Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui”, scrive Briga su Instagram, rivolgendosi direttamente al bambino in arrivo.

Il cantante accompagna le parole con una serie di scatti che lo ritraggono insieme alla moglie, sorridenti e complici. Nelle foto si nota il pancino di Arianna, mentre altri momenti immortalano l’emozione della scoperta: lei sul lettino durante l’ecografia, lo sguardo commosso rivolto al monitor, e il video che mostra il primo battito del cuore del piccolo.

Una delle immagini più simboliche è quella dell’ecografia appesa al collare del loro labrador, Baires, presente e partecipe del nuovo capitolo familiare. Nel post, l’artista firma infatti il messaggio con “Mamma, Papà e Baires”.