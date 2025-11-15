Sinner verso la finale: premi record alle Atp Finals e impatto sul ranking
Jannik Sinner continua a brillare alle Atp Finals di Torino e conquista l’accesso alla finale dopo aver superato l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 6-2. Domenica 16 novembre il fuoriclasse azzurro andrà a caccia del titolo contro il vincitore della sfida tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime.
La partita decisiva non inciderà sulla vetta del ranking Atp, già assicurata ad Alcaraz per il 2025, ma resta fondamentale per Sinner sia in termini di punti sia per il prestigioso premio in palio.
Il montepremi delle Nitto Atp Finals 2025 raggiunge i 15.500.000 dollari, con una cifra record per il campione imbattuto: 5,07 milioni di dollari, il premio più alto mai assegnato nella storia del circuito. Sinner, che ha vinto tutti i match del girone, è in corsa proprio per questo traguardo.
Ecco la suddivisione dei premi per il singolare. Campione imbattuto: 5.071.000 dollari. Vincitore della finale: 2.367.000 dollari. Vittoria in semifinale: 1.183.500 dollari. Vittoria nei match del girone: 396.500 dollari ciascuno. Quota di partecipazione: 331.000 dollari.
Per quanto riguarda la classifica, Sinner chiuderà comunque il 2025 al secondo posto. Alcaraz guida con 11.650 punti, mentre l’azzurro è a quota 11.000. In caso di vittoria in finale, Jannik salirebbe a 11.500 punti, restando dietro allo spagnolo.
Le differenze nel distacco di classifica variano a seconda dei risultati. Se Alcaraz dovesse vincere la finale contro Sinner, il margine crescerebbe a 1550 punti. Se fosse l’azzurro a imporsi, il distacco scenderebbe a 550 punti. Nel caso in cui Sinner dovesse trionfare e Alcaraz venisse eliminato in semifinale, la distanza si ridurrebbe a soli 150 punti.