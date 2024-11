Jannik Sinner trionfa alle ATP Finals 2024: il montepremi e il nuovo ranking mondiale

La vittoria a Torino rappresenta la ciliegina sulla torta di un'annata iniziata con il trionfo agli Australian Open e proseguita con il successo agli US Open. Sinner ha dominato le ATP Finals senza perdere un set, vincendo tutte le partite del girone e superando agevolmente sia la semifinale contro Casper Ruud sia la finale contro Fritz.

Questo successo ha un impatto significativo sia in termini di premi che di classifica. Sinner ha incassato un assegno di 4,88 milioni di dollari per la vittoria alle ATP Finals, portando il suo montepremi stagionale a 16,9 milioni di dollari. In carriera, ha guadagnato quasi 24 milioni di dollari in premi, cifra che non include i contratti di sponsorizzazione con marchi come Nike, Lavazza, Fastweb e Gucci, né i 6 milioni di dollari ottenuti vincendo il torneo esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita.

Per quanto riguarda il ranking ATP, Sinner consolida la sua posizione di numero 1 del mondo, raggiungendo 11.330 punti e distanziando il secondo classificato, il tedesco Alexander Zverev, fermo a 7.915 punti. Anche in caso di eliminazione al primo turno degli Australian Open 2025 e di vittoria di Zverev nel torneo, Sinner manterrebbe la leadership fino al 26 gennaio, totalizzando 36 settimane consecutive al vertice della classifica mondiale.

La stagione 2024 di Jannik Sinner è stata caratterizzata da una serie di successi che lo hanno consacrato come uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale. Oltre ai trionfi nei tornei del Grande Slam e alle ATP Finals, l'italiano ha mostrato una costanza di rendimento e una maturità tattica che gli hanno permesso di imporsi sui migliori giocatori del circuito. La sua ascesa nel ranking ATP e i risultati ottenuti testimoniano il talento e la dedizione di un atleta destinato a segnare un'epoca nel panorama tennistico internazionale.

