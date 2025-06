Tragedia ad Acerenza: anziana muore soffocata dal fumo di un incendio nelle campagne

Una tragedia sconvolge Acerenza, in provincia di Potenza, dove una donna di 77 anni ha perso la vita soffocata dal fumo di un incendio di sterpaglie nelle campagne. Il rogo si è rapidamente diffuso, avvolgendo la zona in una densa nube, lasciando tutti senza parole. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e fare luce su questa drammatica perdita. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come sia potuto succedere.