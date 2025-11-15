Sci, Shiffrin domina il primo Slalom di Coppa del Mondo: Colturi seconda nel giorno del suo compleanno
Mikaela Shiffrin apre la stagione con un nuovo record: a Levi, in Finlandia, firma la sua vittoria numero 102 in Coppa del Mondo e la 65ª in slalom, confermando una superiorità mai messa in discussione fin dalla prima manche.
Alle sue spalle brilla Lara Colturi, che gareggia per l’Albania e festeggia il suo 19º compleanno con un secondo posto costruito manche dopo manche. Colturi chiude la giornata con un distacco di 1”66 dalla campionissima statunitense, dopo una prova solida e aggressiva.
Completa il podio la tedesca Emma Aicher, terza a quasi tre secondi dalla vetta, mentre per l’Italia arriva una sola qualificata alla seconda manche: Elsa Mondinelli, che termina al 27º posto, penultima della classifica.