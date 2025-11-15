Ballando con le Stelle: anticipazioni di stasera 15 novembre e il ritorno di Andrea Delogu

Stasera, sabato 15 novembre, torna in prima serata su Raiuno una nuova puntata di Ballando con le Stelle, lo show guidato da Milly Carlucci che riparte alle 21.30 con colpi di scena e momenti attesi dal pubblico.

A catalizzare l’attenzione è il rientro in studio di Andrea Delogu, assente nell’ultima diretta a causa della tragica scomparsa del fratello Evan. La conduttrice torna in pista affrontando lo spareggio insieme a Filippo Magnini e Marcella Bella, protagonisti la scorsa settimana di accesi confronti con la giuria.

Il tavolo dei giudici, guidato da Carolyn Smith e composto da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, avrà un ruolo determinante per la nuova classifica, che sarà comunque influenzata anche dal pubblico e da ulteriori meccanismi interni.

L’ospite speciale della serata sarà Pierluigi Pardo, scelto come “ballerino per una notte”. Il giornalista sportivo si cimenterà in un valzer accanto a Sara Di Vaira, regalando un momento di spettacolo fuori gara.

Al margine della puntata, una coppia rischia l’eliminazione, anche se nelle prossime settimane sarà prevista la possibilità di rientrare in gioco. A incidere sulla classifica ci saranno i voti della giuria e il supporto dei “Tribuni del popolo” Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, chiamati a premiare i concorrenti considerati penalizzati.

Il responso finale dipenderà dal televoto del pubblico attraverso i profili social ufficiali del programma. A completare il quadro sarà il tesoretto distribuito da Alberto Matano, volto di “La Vita in Diretta”, elemento sempre decisivo per gli equilibri di gara.