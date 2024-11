Sinner e De Minaur si sfidano alle ATP Finals di Torino: orario, precedenti e dove vederla in TV

Oggi, domenica 10 novembre 2024, Jannik Sinner debutta alle ATP Finals di Torino affrontando l'australiano Alex De Minaur nel gruppo 'Ilie Nastase'. Il match è programmato per le 20:30. Nel medesimo girone si sfideranno anche Daniil Medvedev e Taylor Fritz.

Sinner e De Minaur si sono incontrati cinque volte in carriera, con un bilancio favorevole all'italiano che ha vinto quattro incontri, l'ultimo dei quali nella finale del torneo di Rotterdam dello scorso febbraio, con il punteggio di 6-4, 6-1.

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2 e su Sky Sport. Sarà possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay, Now, Tennis TV e sull'app SkyGo.